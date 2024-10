Die BYD Aktie verzeichnete am 12. Oktober 2024 einen bemerkenswerten Anstieg von 0,17% und notierte bei 35,22 EUR. Dieser Zuwachs setzt den positiven Trend der letzten Wochen fort, wobei die Aktie in einem Monat um 10,23% zulegte. Besonders erfreulich für Anleger: Im Jahresvergleich konnte BYD einen Wertzuwachs von 20,48% verbuchen, was das wachsende Vertrauen der Investoren in den chinesischen Elektroautohersteller widerspiegelt.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Experten der Bank of America empfehlen, jeden Kursrückgang als Kaufgelegenheit zu nutzen. Sie betonen das enorme Wachstumspotenzial des Unternehmens, das nicht nur im Automobilsektor, sondern auch im Bereich erneuerbarer Energien tätig ist. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,04 für 2024 und einer prognostizierten Dividendenrendite von 1,49% bleibt die BYD Aktie für viele Anleger attraktiv.

