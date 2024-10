Die Data Modul AG, ein führender Anbieter von Flachdisplays und Informationssystemen, zeigt sich in einem herausfordernden Marktumfeld robust. Der Aktienkurs des Münchner Unternehmens notiert aktuell bei 26,60 EUR und konnte im letzten Monat ein leichtes Plus von 0,38% verzeichnen. Trotz der schwierigen Marktbedingungen liegt der Kurs damit 38,72% über dem 52-Wochen-Tief, was auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit hindeutet.

Finanzkennzahlen deuten auf Unterbewertung hin

Besonders interessant für Anleger sind die aktuellen Finanzkennzahlen. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,33 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,47 erscheint die Aktie derzeit unterbewertet. Auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 4,26 liegt unter dem Branchendurchschnitt und könnte auf ein Potenzial für zukünftiges Wachstum hindeuten.

