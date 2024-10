Die Watsco Aktie verzeichnete am 12. Oktober 2024 einen leichten Kursrückgang von 0,29% auf 448,20 EUR. Trotz dieses minimalen Rücksetzers zeigt der Titel eine bemerkenswerte Entwicklung im Jahresvergleich. Mit einem Plus von 18,17% in den letzten zwölf Monaten und einem Anstieg von 1,46% im vergangenen Monat demonstriert das Unternehmen eine robuste Performance.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die aktuellen Finanzkennzahlen von Watsco unterstreichen die solide Position des Unternehmens. Mit einer Marktkapitalisierung von 15,6 Milliarden EUR und einer für 2024 prognostizierten Dividendenrendite von 2,37% bleibt der Titel für Anleger attraktiv. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 35,59 angegeben, was auf eine optimistische Bewertung der zukünftigen Erträge hindeutet.

