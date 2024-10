Die Fiserv-Aktie verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung und erfreut sich einer günstigen Beurteilung durch Analysten. Am 12. Oktober 2024 schloss die Aktie bei 173,84 EUR, was einem Anstieg von 0,20% gegenüber dem Vortag entspricht. Beeindruckend ist vor allem die Jahresperformance: In den letzten zwölf Monaten konnte die Aktie um satte 61,64% zulegen. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in der jüngsten Bewertung der Investmentbank Bernstein wider, die ihr Kaufrating für Fiserv bekräftigt und das Kursziel auf 244 USD angehoben hat.

Positive Prognosen und Branchenstellung

Der BOTSI®-Advisor hat Fiserv kürzlich in seiner Trendauswertung hochgestuft, was auf ein anhaltendes Wachstumspotenzial hindeutet. Als führendes Unternehmen im Bereich Finanztechnologie und Zahlungsverarbeitung profitiert Fiserv von der zunehmenden Digitalisierung des Finanzwesens. Mit einer Marktkapitalisierung von 100,2 Milliarden EUR zählt das Unternehmen zu den Schwergewichten der Branche und ist gut positioniert, um von den aktuellen Markttrends zu profitieren.

