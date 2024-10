Die Pferdewetten.de AG verzeichnet weiterhin eine schwierige Phase an der Börse. Der Aktienkurs des Wettanbieters fiel am 12. Oktober 2024 um 0,39% auf 6,45 EUR. Diese Entwicklung reiht sich in einen längerfristigen Abwärtstrend ein, der sich in den letzten Wochen manifestiert hat. Im vergangenen Monat verzeichnete die Aktie einen Wertverlust von 7,86%, was die anhaltenden Herausforderungen des Unternehmens widerspiegelt.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Trotz der aktuellen Kursschwäche liegt die Marktkapitalisierung von Pferdewetten.de bei beachtlichen 36,7 Millionen Euro. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) beträgt derzeit 2,23, was auf eine mögliche Überbewertung hindeutet. Interessanterweise zeigt das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis von -17,05 einen vergleichsweise niedrigen Wert, der jedoch im Branchenkontext betrachtet werden sollte.

Pferdewetten.de Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...