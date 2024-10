Unterföhring (ots) -Wer hat die schärferen Augen? Und wer die bessere Intuition? Wer erkennt einen Schwindler schon an der Nasenspitze und wem kann man einfach einen Bären aufbinden? ProSieben zeigt im Frühjahr 2025 die zweite Staffel der erfolgreichen Prime-Time-Show "Wer isses?" und schickt als neue Team-Captains Michelle Hunziker und Chris Tall ins Rennen um den schärferen Detektivgeist.Bei "Wer isses?" müssen sie die ungewöhnlichen Berufe, seltenen Hobbys oder skurrilen Eigenheiten ihnen unbekannter Kandidat:innen auf den ersten Blick erraten. Wer dabei gemeinsam mit einem wechselnden Promi-Gast das größere Enttarnungstalent beweist, bootet nicht nur das gegnerische Team aus, sondern erspielt auch das Preisgeld für den eigenen Publikumsblock.Michelle Hunziker: "Ich liebe Rätselraten! Und bei 'Wer isses?' baue ich voll auf meine weibliche Intuition - so schnell führt mich kein Kandidat und keine Kandidatin hinters Licht! Chris hat durch seine Erfahrung aus Staffel 1 zwar quasi einen Heimvorteil, aber so schnell macht auch er mir nichts vor! Ich werde ihm schon zeigen, wer hier die bessere Detektivin ist!" (lacht)Chris Tall: "Ich habe ja schon zu spüren bekommen, dass man bei 'Wer isses?' echt aufpassen muss, um den Teilnehmern nicht auf den Leim zu gehen und bin als Profiler jetzt besser gewappnet denn je. Deshalb nehme ich die Herausforderung von Michelle mit ungleich größerem Kampfgeist an, wenngleich ich ihr natürlich ab und an den Vortritt lasse als Gentleman, der ich bin ... NICHT. (lacht) Ich bin schon wahnsinnig gespannt darauf, wen wir in Staffel 2 unter die Lupe nehmen dürfen!"Steven Gätjen moderiert "Wer isses?". Umgesetzt wird die ProSieben-Show von Tresor TV. Wer einen Platz in einem der beiden Publikumsblöcke ergattern will, kann sich ab Mittwoch, 16. Oktober, um 12:00 Uhr unter https://tvtickets.de/werisses für die Aufzeichnungen der Show im November 2024 Karten sichern."Wer isses?" basiert auf der "Line Up"-Rubrik aus James Cordens "The Late Late Show", die von CBS Studios und Fulwell 73 produziert und international mit den "Line Up"-Formatrechten von Paramount Global Content Distribution vertrieben wird.Pressekontakt:Carina Castrovillariphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108email: carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingElisa Taupertphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: elisa.taupert@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5885350