Die Gelsenwasser AG verzeichnete in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung. Am 11. Oktober schloss die Aktie bei 525,00 EUR, was einem Anstieg von 0,96% gegenüber dem Vortag entspricht. Dieser Kurs liegt 6,67% über dem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch noch 69,52% unter dem 52-Wochen-Hoch. Trotz der jüngsten Erholung zeigt die Jahresperformance mit einem Minus von 39,66% noch Aufholbedarf.

Attraktive Dividendenrendite für 2024

Für das Geschäftsjahr 2024 plant Gelsenwasser eine Dividende von 21,16 EUR je Aktie, was einer Dividendenrendite von 3,16% entspricht. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,59 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 14,66 erscheint die Aktie des regionalen Wasserversorgers für Anleger interessant, die Wert auf solide Fundamentaldaten legen.

