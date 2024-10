In dem Video stellt der Sprecher zehn erfolgreiche Serial Acquirer Aktien vor. Diese Unternehmen spezialisieren sich darauf, regelmäßig andere Firmen zu übernehmen und zu integrieren. Diese Strategie, die besonders in Skandinavien erfolgreich umgesetzt wird, hat einige der besten Aktienentwicklungen der letzten Jahrzehnte hervorgebracht. Serial Acquirers kaufen gezielt Unternehmen, oft in Nischenmärkten, um deren Wert zu steigern. Ein bekanntes Beispiel ist Berkshire Hathaway von Warren Buffett, auch wenn dort Zukäufe inzwischen weniger relevant sind. Erfolgreiche Serial Acquirer zeichnen sich dadurch aus, dass sie günstige Firmen übernehmen, Managementteams beibehalten und meist in einem bestimmten Sektor operieren, um strategische Vorteile zu nutzen. Im Video werden Unternehmen wie Constellation Software, Topicus, Addtech, Lifco und Alimentation Couche-Tardhervorgehoben. Diese ...

