In dem Video beschreibt der Sprecher die Aktie von Constellation Software als eine der erfolgreichsten der letzten 20 Jahre. Constellation Software verfolgt eine Strategie, kleine, spezialisierte Nischen-Software-Unternehmenaufzukaufen, die oft wenig Konkurrenz haben, aber stabilen Umsatz generieren. Diese Firmen bieten oft teure Software-Lösungen in spezifischen Branchen an, die selten aktualisiert werden müssen und daher langfristig profitabel bleiben. Die Kaufstrategie des Unternehmens hat starke Parallelen zu Berkshire Hathaway, da der Fokus auf preisgünstige Zukäufe und geringem Investitionsaufwand liegt. Allerdings warnt der Sprecher vor den aktuellen Herausforderungen: organisches Wachstum ist niedrig, und der Wettbewerb durch neue Technologien wie KI könnte zunehmen. Zudem sind größere Zukäufe erforderlich, was die Konkurrenz und Kosten erhöht. ...

