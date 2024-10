Der Trend, defensiv zu investieren, ist vor allem auf die hohen Zinsen und die Unsicherheiten an den Märkten zurückzuführen. Dies hat dazu geführt, dass Investoren verstärkt in Nebenwerte flüchten, die historisch gesehen als günstig gelten. Philip ist sich sicher, dass diese Bewertungsdiskrepanz zwischen großen und kleinen Unternehmen nicht von Dauer sein kann. Mit der Aussicht auf sinkende Zinsen könnte sich das Interesse an Nebenwerten bald wieder verstärken, was diesen Aktien zusätzlichen Auftrieb verleihen könnte. Die zehn Aktien im Fokus 1. Hellofresh Hellofresh hat in den letzten Jahren stark zugekauft und zeigt sich in einem Markt, der zunehmend auf gesunde Ernährung setzt. ...

