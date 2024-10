Ein Ende der Krise ist vor allem bei westlichen Autoherstellern noch immer nicht in Sicht. Die Absatzzahlen sinken und auch die Aussichten fallen eher mau aus. Doch lautet eine alte Börsenweisheit, dass sich in jeder Krise auch eine Chance verbirgt. Eine solche erkennen die Börsianer bisher aber längst noch nicht bei jedem Titel aus dem Segment.Lange im Aufwind befand sich in den letzten Monaten noch die Aktie von Tesla (US88160R1014). Am Freitag gab es aber einen ordentlichen Dämpfer für den Aufwärtstrend. Hierzulande ging es mit dem Kurs um 8,1 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...