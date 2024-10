Berlin - SPD-Chef Lars Klingbeil warnt die FDP von Finanzminister Christian Lindner davor, das vom Kabinett beschlossene Rentenpaket im Bundestag zu blockieren.



"Das Versprechen, für stabile Renten zu sorgen, war für die SPD eine der entscheidenden Säulen, in die Bundesregierung zu gehen", sagte Klingbeil dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Er gehe davon aus, dass Lindner "hoch motiviert" sei, das Rentenpaket durchzubringen. Er habe sein Wort darauf gegeben.



Ihre parteiinternen Machtkämpfe müsse die FDP selbst klären, sagte Klingbeil mit Blick auf Nachforderungen aus der FDP-Bundestagsfraktion. Millionen Rentner würden ohne den Beschluss weniger Geld in der Tasche haben, mahnte er. Auf die Frage, ob die SPD die Koalition platzen lassen würde, falls das Rentenpaket nicht im Herbst beschlossen werde, sagte Klingbeil: "Ich denke nicht in dieser Kategorie. Ich kann mir allerdings kein Szenario vorstellen, in dem diese Koalition das Rentenpaket nicht im Herbst verabschiedet."

