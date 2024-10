© Foto: Joan Cros - picture alliance / NurPhoto



Volle Auftragsbücher, gute Zahlen, günstige Bewertungen und eine ansprechende Dividende. Es gibt viele Gründe, die für die Aktie von Kontron sprechen. Der Kurs sagt allerdings etwas anderes. Aber das könnte sich ändern!Obwohl es bei Kontron rund läuft, liegt die Aktie seit Jahresbeginn rund 20 Prozent im Minus. Dafür lässt sich eigentlich kein guter Grund finden. Die Katek-Übernahme verläuft zwar etwas schleppend, hat in diesem Jahr aber auch schon zwei für zwei Aufträge in Millionenhöhe gesorgt und es wird geflüstert, dass sich mindestens hinter einem dieser Aufträge VW befindet. Auch die Analysten finden nichts Negatives bei Kontron. Anfang August flogen die Kursziele noch einmal in die …