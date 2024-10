DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MOTEL ONE - Die Hotel-Kette plant den lange erwarteten Börsengang frühestens für 2026. "Wir gehen bestimmt nicht in diesem oder nächsten Jahr an die Börse", sagte Motel-One-Gründer Dieter Müller der Süddeutschen Zeitung. "Für den Kapitalmarkt müssen wir auch noch einiges umstellen und vorbereiten." Müller sagte weiter, er selbst halte heute 40 Prozent der Anteile sowie 60 Prozent der Stimmrechte. "Im Gesellschafterkreis hat zwischenzeitlich ein Generationswechsel stattgefunden." Eine Börsennotierung würde die Anteile für die nun weiter verzweigte Erbengeneration handelbar machen. Müller: "Wir müssen jedoch nicht an die Börse, denn es gibt sicher auch Alternativen." (Süddeutsche Zeitung)

ZURICH - Die Schweizer Versicherung will ihren Vertreterinnen und Vertretern im Vertrieb mehr Freiheiten geben. Bislang durften sie in der Regel nur Produkte der Zurich vermitteln. Das soll sich ändern: Den Zurich-Vertrieblern soll es künftig in bestimmten Fällen erlaubt sein, die Policen anderer Anbieter zu verkaufen und zu betreuen. Laut einer internen Präsentation von Zurich Deutschland mit dem Titel "Mehrfachagent - Konzeptions- und Umsetzungsprojekt", die dem Handelsblatt vorliegt, sieht der Kölner Versicherer Handlungsbedarf. (Handelsblatt)

October 14, 2024 01:09 ET (05:09 GMT)

