InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - October 14

Purchase of own shares

InterContinental Hotels Group PLC (the Company)(NYSE:IHG)(LSE:IHG)(OTC PINK:ICHGF)

The Company announces that on 11 October 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 11 October 2024

Aggregate number of ordinary shares purchased:

10,000

Lowest price paid per share:

£ 83.3200

Highest price paid per share:

£ 84.5400

Average price paid per share:

£ 84.0683

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 159,246,452 ordinary shares in issue (excluding 6,956,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 10,000 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 11 October 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 10,000 Highest price paid (per ordinary share) £ 84.5400 Lowest price paid (per ordinary share) £ 83.3200 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 84.0683

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 11/10/2024 10:27:16 BST 84 84.2000 XLON 1086135631615941 11/10/2024 10:28:25 BST 87 84.1800 XLON 1086135631616073 11/10/2024 10:30:08 BST 62 84.1800 XLON 1086135631616222 11/10/2024 10:32:33 BST 56 84.2000 XLON 1086135631616438 11/10/2024 10:33:03 BST 59 84.1600 XLON 1086135631616464 11/10/2024 10:35:45 BST 47 84.1600 XLON 1086135631616630 11/10/2024 10:39:27 BST 44 84.2000 XLON 1086135631616804 11/10/2024 10:43:33 BST 72 84.1600 XLON 1086135631617060 11/10/2024 10:48:41 BST 72 84.0600 XLON 1086135631617440 11/10/2024 10:55:33 BST 73 84.0800 XLON 1086135631618010 11/10/2024 11:05:50 BST 52 84.1400 XLON 1086135631618540 11/10/2024 11:12:15 BST 44 84.1800 XLON 1086135631618739 11/10/2024 11:16:05 BST 47 84.1800 XLON 1086135631618973 11/10/2024 11:16:27 BST 44 84.1600 XLON 1086135631618980 11/10/2024 11:20:38 BST 48 84.1000 XLON 1086135631619170 11/10/2024 11:23:22 BST 42 84.0800 XLON 1086135631619333 11/10/2024 11:24:13 BST 40 84.0400 XLON 1086135631619371 11/10/2024 11:28:33 BST 36 83.9200 XLON 1086135631619574 11/10/2024 11:28:33 BST 36 83.9200 XLON 1086135631619575 11/10/2024 11:35:16 BST 70 83.9000 XLON 1086135631619823 11/10/2024 11:43:00 BST 74 83.9000 XLON 1086135631620271 11/10/2024 11:48:32 BST 72 83.7800 XLON 1086135631620766 11/10/2024 11:53:49 BST 71 83.7400 XLON 1086135631621152 11/10/2024 12:02:54 BST 73 83.7400 XLON 1086135631621591 11/10/2024 12:10:02 BST 53 83.7600 XLON 1086135631621889 11/10/2024 12:14:25 BST 41 83.6600 XLON 1086135631622104 11/10/2024 12:19:05 BST 40 83.7200 XLON 1086135631622347 11/10/2024 12:20:42 BST 40 83.7000 XLON 1086135631622405 11/10/2024 12:24:26 BST 68 83.6800 XLON 1086135631622596 11/10/2024 12:30:03 BST 74 83.7200 XLON 1086135631622758 11/10/2024 12:43:00 BST 55 83.6400 XLON 1086135631623158 11/10/2024 12:48:24 BST 42 83.5400 XLON 1086135631623525 11/10/2024 12:48:24 BST 1 83.5400 XLON 1086135631623526 11/10/2024 12:49:37 BST 76 83.5400 XLON 1086135631623579 11/10/2024 12:58:05 BST 75 83.6000 XLON 1086135631623989 11/10/2024 13:07:21 BST 53 83.5600 XLON 1086135631624810 11/10/2024 13:12:08 BST 10 83.4000 XLON 1086135631625001 11/10/2024 13:13:50 BST 26 83.4000 XLON 1086135631625046 11/10/2024 13:14:07 BST 12 83.4000 XLON 1086135631625048 11/10/2024 13:14:28 BST 74 83.4200 XLON 1086135631625071 11/10/2024 13:20:03 BST 69 83.4000 XLON 1086135631625198 11/10/2024 13:31:38 BST 12 83.3200 XLON 1086135631625611 11/10/2024 13:31:38 BST 44 83.3200 XLON 1086135631625612 11/10/2024 13:36:49 BST 40 83.3600 XLON 1086135631625836 11/10/2024 13:45:04 BST 62 83.6000 XLON 1086135631626173 11/10/2024 13:45:41 BST 46 83.6200 XLON 1086135631626218 11/10/2024 13:45:41 BST 42 83.6000 XLON 1086135631626219 11/10/2024 13:53:12 BST 53 83.6400 XLON 1086135631626473 11/10/2024 13:55:32 BST 43 83.6400 XLON 1086135631626562 11/10/2024 13:58:30 BST 43 83.6000 XLON 1086135631626669 11/10/2024 14:04:57 BST 40 83.5600 XLON 1086135631626881 11/10/2024 14:05:11 BST 40 83.5400 XLON 1086135631626900 11/10/2024 14:10:58 BST 68 83.5000 XLON 1086135631627081 11/10/2024 14:15:38 BST 69 83.4600 XLON 1086135631627227 11/10/2024 14:23:48 BST 73 83.4400 XLON 1086135631627544 11/10/2024 14:27:10 BST 66 83.4200 XLON 1086135631627716 11/10/2024 14:27:10 BST 5 83.4200 XLON 1086135631627717 11/10/2024 14:31:00 BST 70 83.5000 XLON 1086135631628158 11/10/2024 14:37:30 BST 73 83.4200 XLON 1086135631628426 11/10/2024 14:43:29 BST 53 83.5200 XLON 1086135631628849 11/10/2024 14:45:16 BST 16 83.5000 XLON 1086135631628918 11/10/2024 14:48:55 BST 35 83.5000 XLON 1086135631629053 11/10/2024 14:50:38 BST 48 83.5400 XLON 1086135631629111 11/10/2024 14:50:49 BST 47 83.5200 XLON 1086135631629124 11/10/2024 14:53:03 BST 30 83.5400 XLON 1086135631629177 11/10/2024 14:53:03 BST 11 83.5400 XLON 1086135631629178 11/10/2024 14:54:16 BST 40 83.5200 XLON 1086135631629208 11/10/2024 14:56:43 BST 35 83.5200 XLON 1086135631629369 11/10/2024 14:56:43 BST 5 83.5200 XLON 1086135631629370 11/10/2024 14:57:21 BST 71 83.5400 XLON 1086135631629393 11/10/2024 15:05:35 BST 41 83.7200 XLON 1086135631629739 11/10/2024 15:06:34 BST 54 83.7200 XLON 1086135631629769 11/10/2024 15:06:34 BST 41 83.7000 XLON 1086135631629771 11/10/2024 15:11:21 BST 37 83.6400 XLON 1086135631629996 11/10/2024 15:11:21 BST 25 83.6400 XLON 1086135631629997 11/10/2024 15:14:32 BST 45 83.6000 XLON 1086135631630138 11/10/2024 15:18:06 BST 40 83.7200 XLON 1086135631630303 11/10/2024 15:26:28 BST 51 83.7800 XLON 1086135631630733 11/10/2024 15:26:28 BST 50 83.7600 XLON 1086135631630737 11/10/2024 15:26:28 BST 3 83.7600 XLON 1086135631630738 11/10/2024 15:30:00 BST 69 83.8000 XLON 1086135631631140 11/10/2024 15:30:00 BST 54 83.7800 XLON 1086135631631141 11/10/2024 15:30:00 BST 29 83.7600 XLON 1086135631631154 11/10/2024 15:31:17 BST 42 83.9600 XLON 1086135631631585 11/10/2024 15:31:30 BST 41 84.0000 XLON 1086135631631608 11/10/2024 15:31:59 BST 41 84.0200 XLON 1086135631631650 11/10/2024 15:32:29 BST 43 84.0000 XLON 1086135631631714 11/10/2024 15:34:00 BST 43 84.0400 XLON 1086135631631947 11/10/2024 15:34:55 BST 43 84.0600 XLON 1086135631632051 11/10/2024 15:35:09 BST 42 84.0400 XLON 1086135631632119 11/10/2024 15:37:00 BST 41 84.0400 XLON 1086135631632361 11/10/2024 15:37:43 BST 44 84.0800 XLON 1086135631632485 11/10/2024 15:37:57 BST 45 84.0600 XLON 1086135631632507 11/10/2024 15:38:18 BST 57 84.0400 XLON 1086135631632543 11/10/2024 15:40:05 BST 45 84.0200 XLON 1086135631632772 11/10/2024 15:41:02 BST 20 84.0400 XLON 1086135631632871 11/10/2024 15:41:02 BST 21 84.0400 XLON 1086135631632872 11/10/2024 15:43:47 BST 46 84.0200 XLON 1086135631633307 11/10/2024 15:45:56 BST 53 84.0800 XLON 1086135631633591 11/10/2024 15:47:41 BST 68 84.1000 XLON 1086135631633809 11/10/2024 15:47:59 BST 52 84.0800 XLON 1086135631633865 11/10/2024 15:47:59 BST 45 84.0600 XLON 1086135631633869 11/10/2024 15:51:04 BST 73 84.0600 XLON 1086135631634239 11/10/2024 15:51:05 BST 54 84.0400 XLON 1086135631634248 11/10/2024 15:51:10 BST 44 84.0200 XLON 1086135631634269 11/10/2024 15:52:08 BST 41 83.9800 XLON 1086135631634404 11/10/2024 15:54:11 BST 30 83.9400 XLON 1086135631634611 11/10/2024 15:54:11 BST 44 83.9400 XLON 1086135631634612 11/10/2024 15:55:08 BST 55 84.0200 XLON 1086135631634750 11/10/2024 15:56:36 BST 11 84.0000 XLON 1086135631634974 11/10/2024 15:56:36 BST 38 84.0000 XLON 1086135631634975 11/10/2024 15:58:32 BST 42 83.9800 XLON 1086135631635176 11/10/2024 16:00:05 BST 40 83.9600 XLON 1086135631635374 11/10/2024 16:01:15 BST 15 83.9800 XLON 1086135631635508 11/10/2024 16:01:15 BST 49 83.9800 XLON 1086135631635509 11/10/2024 16:01:19 BST 42 83.9600 XLON 1086135631635511 11/10/2024 16:01:19 BST 24 83.9600 XLON 1086135631635512 11/10/2024 16:02:29 BST 45 83.9800 XLON 1086135631635778 11/10/2024 16:02:38 BST 41 83.9600 XLON 1086135631635800 11/10/2024 16:04:05 BST 42 83.9800 XLON 1086135631635919 11/10/2024 16:05:01 BST 15 84.0000 XLON 1086135631636009 11/10/2024 16:05:01 BST 29 84.0000 XLON 1086135631636010 11/10/2024 16:08:16 BST 26 84.0600 XLON 1086135631636512 11/10/2024 16:08:16 BST 55 84.0600 XLON 1086135631636513 11/10/2024 16:08:17 BST 53 84.0400 XLON 1086135631636528 11/10/2024 16:08:18 BST 13 84.0200 XLON 1086135631636529 11/10/2024 16:08:18 BST 42 84.0200 XLON 1086135631636530 11/10/2024 16:10:38 BST 47 84.0600 XLON 1086135631636665 11/10/2024 16:12:48 BST 15 84.1200 XLON 1086135631636853 11/10/2024 16:12:48 BST 27 84.1200 XLON 1086135631636854 11/10/2024 16:14:47 BST 11 84.1800 XLON 1086135631637085 11/10/2024 16:14:47 BST 1 84.1800 XLON 1086135631637086 11/10/2024 16:14:47 BST 67 84.1800 XLON 1086135631637087 11/10/2024 16:16:58 BST 13 84.1800 XLON 1086135631637317 11/10/2024 16:16:58 BST 66 84.1800 XLON 1086135631637318 11/10/2024 16:17:41 BST 73 84.3400 XLON 1086135631637411 11/10/2024 16:18:07 BST 20 84.3200 XLON 1086135631637446 11/10/2024 16:18:07 BST 50 84.3200 XLON 1086135631637447 11/10/2024 16:18:38 BST 75 84.3000 XLON 1086135631637490 11/10/2024 16:21:18 BST 59 84.3400 XLON 1086135631637752 11/10/2024 16:21:18 BST 58 84.3200 XLON 1086135631637758 11/10/2024 16:22:42 BST 51 84.3600 XLON 1086135631637880 11/10/2024 16:26:17 BST 40 84.3400 XLON 1086135631638265 11/10/2024 16:27:15 BST 69 84.4200 XLON 1086135631638392 11/10/2024 16:27:32 BST 29 84.4000 XLON 1086135631638428 11/10/2024 16:27:32 BST 41 84.4000 XLON 1086135631638429 11/10/2024 16:28:39 BST 45 84.4400 XLON 1086135631638577 11/10/2024 16:28:39 BST 9 84.4400 XLON 1086135631638578 11/10/2024 16:29:41 BST 45 84.4000 XLON 1086135631638671 11/10/2024 16:31:15 BST 24 84.3800 XLON 1086135631638811 11/10/2024 16:31:15 BST 16 84.3800 XLON 1086135631638812 11/10/2024 16:31:15 BST 40 84.3600 XLON 1086135631638818 11/10/2024 16:33:12 BST 43 84.3400 XLON 1086135631639059 11/10/2024 16:34:36 BST 41 84.3400 XLON 1086135631639171 11/10/2024 16:34:39 BST 40 84.3200 XLON 1086135631639191 11/10/2024 16:36:11 BST 78 84.3000 XLON 1086135631639402 11/10/2024 16:37:50 BST 76 84.2200 XLON 1086135631639578 11/10/2024 16:41:19 BST 50 84.4200 XLON 1086135631639874 11/10/2024 16:41:23 BST 43 84.4000 XLON 1086135631639875 11/10/2024 16:41:54 BST 48 84.4000 XLON 1086135631639915 11/10/2024 16:43:23 BST 44 84.2800 XLON 1086135631639991 11/10/2024 16:46:00 BST 75 84.2600 XLON 1086135631640301 11/10/2024 16:47:19 BST 42 84.3000 XLON 1086135631640446 11/10/2024 16:47:19 BST 15 84.3000 XLON 1086135631640447 11/10/2024 16:47:52 BST 28 84.3000 XLON 1086135631640542 11/10/2024 16:47:52 BST 28 84.3000 XLON 1086135631640543 11/10/2024 16:47:52 BST 4 84.3000 XLON 1086135631640544 11/10/2024 16:50:46 BST 59 84.3200 XLON 1086135631640932 11/10/2024 16:52:16 BST 45 84.3200 XLON 1086135631641077 11/10/2024 16:52:16 BST 64 84.3000 XLON 1086135631641079 11/10/2024 16:53:52 BST 41 84.3400 XLON 1086135631641308 11/10/2024 16:56:40 BST 46 84.3800 XLON 1086135631641700 11/10/2024 16:58:50 BST 53 84.4000 XLON 1086135631641994 11/10/2024 16:59:00 BST 57 84.3800 XLON 1086135631642002 11/10/2024 17:01:01 BST 48 84.4200 XLON 1086135631642234 11/10/2024 17:01:56 BST 47 84.4000 XLON 1086135631642334 11/10/2024 17:01:57 BST 8 84.4000 XLON 1086135631642335 11/10/2024 17:02:01 BST 43 84.3800 XLON 1086135631642355 11/10/2024 17:04:06 BST 46 84.4200 XLON 1086135631642575 11/10/2024 17:04:06 BST 14 84.4200 XLON 1086135631642576 11/10/2024 17:04:08 BST 42 84.4000 XLON 1086135631642592 11/10/2024 17:06:55 BST 69 84.4600 XLON 1086135631642954 11/10/2024 17:08:08 BST 1 84.4400 XLON 1086135631643028 11/10/2024 17:08:22 BST 3 84.4800 XLON 1086135631643053 11/10/2024 17:09:07 BST 61 84.4800 XLON 1086135631643182 11/10/2024 17:09:17 BST 61 84.4600 XLON 1086135631643201 11/10/2024 17:09:17 BST 3 84.4600 XLON 1086135631643202 11/10/2024 17:09:47 BST 62 84.4400 XLON 1086135631643281 11/10/2024 17:09:49 BST 68 84.4200 XLON 1086135631643312 11/10/2024 17:10:14 BST 24 84.4200 XLON 1086135631643396 11/10/2024 17:10:14 BST 41 84.4200 XLON 1086135631643397 11/10/2024 17:11:17 BST 26 84.4600 XLON 1086135631643478 11/10/2024 17:11:17 BST 36 84.4600 XLON 1086135631643479 11/10/2024 17:14:00 BST 49 84.4800 XLON 1086135631643842 11/10/2024 17:14:25 BST 48 84.4800 XLON 1086135631643895 11/10/2024 17:16:33 BST 61 84.4800 XLON 1086135631644296 11/10/2024 17:17:18 BST 50 84.4800 XLON 1086135631644370 11/10/2024 17:19:25 BST 69 84.5200 XLON 1086135631644632 11/10/2024 17:19:25 BST 36 84.5200 XLON 1086135631644633 11/10/2024 17:19:55 BST 56 84.5000 XLON 1086135631644677 11/10/2024 17:20:02 BST 55 84.4800 XLON 1086135631644711 11/10/2024 17:20:33 BST 42 84.5000 XLON 1086135631644814 11/10/2024 17:21:08 BST 51 84.5200 XLON 1086135631644933 11/10/2024 17:21:16 BST 28 84.5000 XLON 1086135631644974 11/10/2024 17:21:16 BST 19 84.5000 XLON 1086135631644975 11/10/2024 17:21:49 BST 40 84.4800 XLON 1086135631645050 11/10/2024 17:22:05 BST 42 84.5000 XLON 1086135631645095 11/10/2024 17:24:11 BST 40 84.5000 XLON 1086135631646120 11/10/2024 17:24:44 BST 12 84.5200 XLON 1086135631646259 11/10/2024 17:24:44 BST 97 84.5200 XLON 1086135631646260 11/10/2024 17:24:55 BST 83 84.5000 XLON 1086135631646291 11/10/2024 17:24:55 BST 5 84.5000 XLON 1086135631646292 11/10/2024 17:25:55 BST 50 84.5000 XLON 1086135631646477 11/10/2024 17:26:26 BST 8 84.5200 XLON 1086135631646594 11/10/2024 17:26:26 BST 11 84.5200 XLON 1086135631646595 11/10/2024 17:26:26 BST 13 84.5200 XLON 1086135631646596 11/10/2024 17:26:26 BST 13 84.5200 XLON 1086135631646597 11/10/2024 17:26:26 BST 16 84.5200 XLON 1086135631646598 11/10/2024 17:26:26 BST 1 84.5200 XLON 1086135631646599 11/10/2024 17:26:26 BST 17 84.5200 XLON 1086135631646600 11/10/2024 17:26:53 BST 50 84.5000 XLON 1086135631646714 11/10/2024 17:27:07 BST 40 84.5200 XLON 1086135631646773 11/10/2024 17:27:53 BST 40 84.5200 XLON 1086135631646886 11/10/2024 17:27:55 BST 11 84.5200 XLON 1086135631646900 11/10/2024 17:27:59 BST 7 84.5400 XLON 1086135631646912 11/10/2024 17:27:59 BST 51 84.5400 XLON 1086135631646913 11/10/2024 17:28:01 BST 59 84.5200 XLON 1086135631646918 11/10/2024 17:29:04 BST 1 84.5200 XLON 1086135631647137 11/10/2024 17:29:04 BST 39 84.5200 XLON 1086135631647138 11/10/2024 17:29:24 BST 34 84.5200 XLON 1086135631647194 11/10/2024 17:29:24 BST 17 84.5200 XLON 1086135631647195 11/10/2024 17:29:37 BST 97 84.5400 XLON 1086135631647276

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.

SOURCE: InterContinental Hotels Group PLC

View the original press release on accesswire.com