Der DAX hat sich am Freitag freundlich ins Wochenende verabschiedet. Ein guter Start in die US-Berichtssaison unterstützte auch den Handel hierzulande. Der DAX ging am Ende mit einem Wochenplus von 1,3 Prozent aus dem handel. Allein am Freitag legte er 0,9 Prozent auf 19.373,83 Zähler zu. Zum Start in die neue Woche wird der DAX kaum verändert erwartet. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen bei 19.367 Zählern. Das Rekordhoch von 19.491 Zählern von Ende September bleibt damit aber in Reichweite.Auf ...

