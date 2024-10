Zürich - Der US-Dollar hat über das Wochenende gegenüber dem Schweizer Franken und dem Euro leicht angezogen. Die US-Währung profitiert damit weiter von der Spekulation, dass die Leitzinsen in den USA weniger stark gesenkt werden als bis anhin erwartet. Gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken aktuell mit 0,8585 etwas tiefer als am Freitagabend (0,8570). Der Euro hat zum US-Dollar in der Nacht ebenfalls leicht an Terrain eingebüsst und ...

