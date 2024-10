Zug - Der Industriezulieferer Bossard hat im dritten Quartal 2024 erneut in einem schwierigen Umfeld gewirtschaftet. Dabei ging der Umsatz in Amerika klar zurück, wogegen in Europa und vor allem in Asien die Verkäufe gesteigert wurden. Gebremst hat auch der starke Franken. Der Umsatz reduzierte sich im Vergleich zum dritten Quartal 2023 um 3,8 Prozent auf 240,4 Millionen Franken, wie der Spezialist für Verbindungstechnik am Montag mitteilte. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...