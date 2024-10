Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der deutliche Zinsrückgang vergangene Woche war nur von kurzer Dauer, so die Deutsche Börse AG.Die Marktlage habe sich normalisiert. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sei fast unter 2 Prozent gerutscht, bedingt durch die sich zuspitzende Krise im Nahen Osten, aber auch die Zinssenkungseuphorie. Am Freitagmittag hätten sie wieder bei 2,20 Prozent gelegen. Keine großen Veränderungen hätten die am Donnerstag veröffentlichten US-Verbraucherpreise gebracht. "Zwar lagen die Zahlen leicht oberhalb der Erwartungen, dennoch setzen die Marktteilnehmer weiter auf Zinssenkungen", erkläre Analyst Ralf Umlauf von der Helaba. ...

