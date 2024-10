Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Für Spannung sorgt in dieser Woche die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank, so die Analysten der Helaba.Vertreter der Notenbank hätten in den letzten Tagen und Wochen angedeutet, dass wegen der nachlassenden Inflationsgefahren und der schwachen Konjunkturentwicklung mit einer erneuten Zinssenkung zu rechnen sei. Wir hielten dies für wahrscheinlich und auch marktseitig werde eine Reduzierung eingepreist. Klare Hinweise auf eine weitere Zinssenkung im Dezember werde es vermutlich aber nicht geben, denn eine Vorfestlegung sei nicht im Interesse der EZB. Diese würde von Ratssitzung zu Ratssitzung in Abhängigkeit der Datenlage entscheiden. ...

