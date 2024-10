In seinem wöchentlichen Update für das pv magazine gibt OPIS, ein Unternehmen von Dow Jones, einen kurzen Überblick über die wichtigsten Preistrends in der weltweiten PV-Industrie. von pv magazine Global FOB China: Der Chinese Module Marker (CMM), die OPIS-Benchmark-Bewertung für Topcon-Module aus China, wurde mit 0,090 US-Dollar pro Watt Free-On-Board (FOB) China bewertet und blieb damit bei unveränderten Marktgrundlagen stabil. Obwohl der chinesische Markt am Dienstag nach den Feiertagen der Goldenen Woche (1. bis 7. Oktober) wieder geöffnet war, blieb die Handelsaktivität verhalten, wobei die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...