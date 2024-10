München (ots) -Vom Auto angefahren, mit blutiger Nase und angekratztem Ego - so klopft Younes (David Ali Rashed) in "KEKs" an seinem ersten Schultag an der Bürotür der Direktorin. Kann nicht schlimmer werden? Oh doch! In der neuen Impro-Comedyserie "KEKs" lernen die Protagonist:innen schnell: Schlimmer geht immer. Schräger geht immer. Chaotischer geht immer. Joyn zeigt das neue Comedy-Original ab Mittwoch, 16. Oktober. Neue Folgen erscheinen in Doppelfolgen immer mittwochs kostenlos auf dem Superstreamer.Zum Inhalt:Botoxspritzen, ein abgezocktes Pokerturnier und krumme Deals der Direktorin. Das klingt nach Reeperbahn in der Nacht. Ist aber eher Alltag auf der Stadtteilschule Wandsbek. Da spielt die neue Comedy-Serie "KEKs". Younes, Shirin, Amadou und Rocky versuchen sich durch die Absurditäten ihres chaotischen Schulalltags zu navigieren. In der Hackordung stehen sie an unterster Stelle - sie sind die KEKs (Jugendslang für "Versager" oder "Feigling"). Zwischen Alltagsstruggle und dem Drang nach Rebellion gibt es für sie nur eine Konstante: ihre Freundschaft."KEKs" wird produziert von Pyjama Pictures, einer Produktionsfirma von Seven.One Studios."KEKs" - acht Folgen ab Mittwoch, 16. Oktober, kostenlos auf JoynÜber JoynAuf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und gut 42.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Viacom und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.Pressekontakt:Lisa WittkeTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1129Lisa.Wittke@seven.onePhoto Production & EditingNadine VadersTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1161Nadine.Vaders@seven.oneOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5885888