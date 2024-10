DJ Bayer beantragt weitere EU-Zulassung für Krebsmittel Nubeqa

FRANKURT (Dow Jones)--Bayer hat in der EU einen weiteren Antrag auf Zulassungserweiterung in der EU für das Krebsmittel Nubeqa gestellt. Wie der DAX-Konzern mitteilte, gilt der Antrag für den Wirkstoff Darolutamid in Kombination mit einer Androgendeprivationstherapie (ADT) bei Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs. Der Antrag basiere auf positiven Ergebnissen einer Phase-III-Studie. Die Ergebnisse daraus zeigten, dass Darolutamid plus Androgendeprivationstherapie bei Patienten mit dieser Krebsform im Vergleich zu einem Placebo plus Androgendeprivationstherapie das radiologische Progressions- oder Sterberisiko signifikant reduziere.

Nubeqa ist in vielen Ländern für die Behandlung von Patienten mit nicht metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs zugelassen, in Kombination mit ADT und Docetaxel aber auch für Patienten mit metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs. Das Mittel ist ein sogenannter Blockbuster, im September übertrafen die kumulierten Umsätze für 2024 laut Bayer die Marke von 1 Milliarde Euro.

