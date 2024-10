Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Nach einer vergleichsweise nachrichtenarmen Woche mit weiter steigenden Kursen an den führenden Aktienbörsen ist die jüngste China-Rally vorerst zu Ende gegangen, so die Analysten der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank).Auch die Gold-Hausse sei nach Gewinnmitnahmen zunächst zum Erliegen gekommen. Reinhard Pfingsten, Chief Investment Officer der apoBank, teile dazu mit: "Die jüngsten Kursausschläge in China haben gezeigt, wie sensibel die Märkte reagieren, wenn die Hoffnungen der Anleger auf wirtschaftspolitische Impulse erst geschürt, dann aber enttäuscht werden. Trotz eines stabilen globalen Aktienumfelds bleiben die Schwankungen vor den US-Wahlen Anfang November hoch, vor allem in den Schwellenländern. ...

