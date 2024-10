Europäischen Herstellern fällt es immer schwerer, beim Geschäft mit Generika mit der chinesischen Konkurrenz mithalten zu können. Das hat nun auch bei Evonik Folgen. Das Unternehmen kündigte am Freitag an, einen Teil seiner Produktion im hessischen Hanau einstellen zu wollen. Bis Ende 2025 soll die Schließung über die Bühne gehen und 260 der insgesamt 3.500 Stellen am Standort stehen damit auf der Kippe.Anzeige:Einen Teil der Mitarbeiter will Evonik (DE000EVNK013) nach eigener Aussage in anderen Produktionsanlagen in Hanau ...

