Tesla kündigt für das Robotaxi-Event ein "Ereignis für die Geschichtsbücher" an. Dies schürt die Hoffnungen der Anleger. Doch wieso verlässt kurz vorher der CIO das Unternehmen?Am 10. Oktober ist es endlich so weit und Tesla hält das lang erwartete Robotaxi-Event ab. Mit dem Event kündigte Tesla (US88160R1014)-Chef Elon Musk umfassende Änderungen an und es scheint fast so, als ob er einen neuen Abschnitt des Unternehmens einläuten will. AM 10. Oktober plant Tesla die Vorstellung des Konzepts des Robotaxis in Los Angeles. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...