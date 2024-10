Am 25. Oktober stehen bei Mercedes-Benz die Zahlen zum dritten Quartal an. Einige Daten sind aber schon bekannt. Der Konzern hat 503.600 Autos verkauft, das ist ein Minus von einem Prozent. In China gehen die Autoverkäufe um 14 Prozent zurück, dort werden 171.000 Autos abgesetzt. Konzernweit sinkt der Absatz um 3 Prozent, bei den Nutzfahrzeugen ...

