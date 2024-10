Stockholm - Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an die in den USA tätigen Ökonomen Daron Acemoglu, Simon Johnson und James A. Robinson. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt. Sie erhalten den Preis für «für Studien darüber, wie Institutionen entstehen und sich auf den Wohlstand auswirken», heisst es in der Würdigung. (awp/mc/pg) Den vollständigen Artikel lesen ...

