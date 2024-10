Die Rheinmetall-Aktie erlebte zu Wochenbeginn einen überraschenden Aufschwung im XETRA-Handel. Trotz wachsender Bedenken unter Anlegern bezüglich der Zukunftsaussichten von Rüstungswerten, konnte das Papier um 2,1 Prozent zulegen und erreichte zeitweise einen Kurs von 486,00 Euro. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zu den jüngsten Zweifeln am Markt, die durch Spekulationen über ein mögliches Ende des Ukraine-Konflikts genährt wurden.

Analysten bleiben optimistisch

Experten halten weiterhin an ihren positiven Prognosen für Rheinmetall fest. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei beachtlichen 609,63 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Zudem erwarten Analysten für das laufende Jahr eine Dividende von 7,65 Euro je Aktie, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Diese optimistischen Einschätzungen könnten [...]

