Die Siemens-Aktie verzeichnete in der jüngsten XETRA-Sitzung einen leichten Rückgang. Trotz eines Kursrückgangs von 0,5% auf 184,88 EUR bleibt die Stimmung der Analysten optimistisch. Das mittlere Kursziel liegt bei 198,50 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Die Experten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn von 10,58 EUR je Aktie, was die solide Finanzlage des Unternehmens unterstreicht.

Aktienrückkaufprogramm in vollem Gange

Parallel dazu setzt Siemens sein Aktienrückkaufprogramm fort. In der Woche vom 7. bis 13. Oktober 2024 wurden insgesamt 128.837 eigene Aktien erworben, was das Vertrauen des Managements in die eigene Unternehmensentwicklung widerspiegelt. Seit Beginn des Programms am 12. Februar 2024 hat Siemens bereits 6.569.390 Aktien zurückgekauft, was die Strategie zur Steigerung des Shareholder Value unterstreicht.

