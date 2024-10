Die Aktie von MicroStrategy knüpft am Montag an die kräftigen Kursgewinne aus der Vorwoche an und steigt im vorbörslichen US-Handel um mehr als fünf Prozent. Nach den jüngsten Aussagen von Mitgründer Michael Saylor und einem positiver Analystenkommentar sorgen dabei nun steigende Kurse beim Bitcoin für Rückenwind.Der Kryptomarkt startet am heutigen Montag klar positiv in die neue Woche. Der Bitcoin hat sein Kursplus auf 24-Stunden-Sicht inzwischen auf fast vier Prozent ausgebaut und nimmt wieder ...

