Deutsche Telekom auf Mehrjahreshoch

Die Aktie der Deutschen Telekom stieg auf den höchsten Stand seit Sommer 2001! Für das zweite Quartal meldete der Telekomriese ein solides Wachstum und erhöhte die Cash-Flow-Prognose. Dies versetzte bereits viele Anleger in Kauflaune. Katalysator der jüngsten Aufwärtsbewegung war das angekündigte Aktienrückkaufprogramm und die Dividendenerhöhung.

Jahrelang wurde das Zahlenwerk in erster Linie von der Mobilfunktochter in den USA, T-Mobil US getragen. Dort wurden im zweiten Quartal erstmals über 100 Millionen Vertragskunden gezählt. In Übersee wird längst der Großteil des Konzernumsatzes und gewinns erzielt. Die Daten für das erste Halbjahr zeigten allerdings, dass die Bonner in Europa inzwischen ebenfalls solide wachsen und die Restrukturierung im Systemgeschäft allmählich Früchte trägt. Im Systembereich verbuchte der Konzern in den ersten sechs Monaten des Jahres ein leichtes Umsatzplus und ein positives operatives Ergebnis nach Abzug der Leasingkosten. Der Auftragseingang legte gar 18,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu. Die Entwicklungen in Europa stimmen Investoren zunehmend optimistisch.

Die Zahlen für das abgelaufene Quartal werden erst Mitte November veröffentlicht. Nach Angaben von Refinitiv ist ein Großteil der Analysten mittelfristig zuversichtlich für die T-Aktie gestimmt. Schwache Zahlen oder eine Konsolidierung des Gesamtmarkts könnten die Aktie jedoch unter Druck setzen.

Chart: Deutsche Telekom

Widerstandsmarken: 28,40/29,25/32,00 EUR

Unterstützungsmarken: 24,80/25,25/25,65/27,00 EUR

Die Aktie von Deutsche Telekom bildet seit Frühjahr 2020 einen Aufwärtstrend. Nach einer Konsolidierung von April 2023 bis August 2023 nahm die Aktie den Aufwärtstrend wieder auf und schraubte sich bis heute auf EUR 27,50. Mit dem Ausbruch über das Septemberhoch von EUR 27,00 eröffnete sich weiteres Aufwärtspotenzial bis zum Kreuzwiderstand bei rund EUR 28,40 und im weiteren Verlauf bis EUR 29,25. Der kurzfristige MACD-Indikator sowie der kurzfristige RSI-Indikator sind aufwärtsgerichtet. Eine nachhaltige Schwäche zeigt sich somit noch nicht. Rücksetzer bis EUR 25,65 dürften die aktuell bullishe Stimmung nicht trüben. In diesem Bereich findet die Aktie mit der Unterkante des Bollinger Bands und der 61,8%-Retracementlinie eine Kreuzunterstützung. Taucht die Aktie hingegen unter dieses Level droht eine Konsolidierung bis EUR 24,80 (38,2%-Retracementlinie).

Deutsche Telekom in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 04.08.2023-14.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Deutsche Telekom in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 04.10.1999- 14.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert die Aktie bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Turbo Open End Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Bonus Cap-Zertifikate

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Euro Bonuslevel/Cap in Euro Finaler Bewertungstag Deutsche Telekom HD8AAA 38,36 2300 42,00 20.06.2025 Deutsche Telekom HD974K 36,69 22,00 40,00 19.09.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.10.2024; 12:25 Uhr

Tradingmöglichkeiten

Turbo Bull Open End auf Deutsche Telekom für Spekulationen, dass der Aktienkurs steigt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Euro

Knock-Out Barriere in Euro Hebel finaler Bewertungstag Deutsche Telekom HD38T9 5,48 21,9922 21,9922 5,04 Open End Deutsche Telekom HD7WDT 2,77 24,7143 24,7143 10,03 Open End Deutsche Telekom HD8DDU 1,86 25,6361 25,6361 15,03 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.10.2024; 12:30 Uhr

Turbo Bear Open End auf Deutsche Telekom für Spekulationen, dass der Aktienkurs fällt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Euro

Knock-Out Barriere in Euro Hebel finaler Bewertungstag Deutsche Telekom HD8R98 5,55 32,9868 32,9868 -4,94 Open End Deutsche Telekom HD77J3 2,55 29,9696 29,9696 -10,79 Open End Deutsche Telekom HD801N 1,77 29,1787 29,1787 -15,36 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.10.2024; 12:30 Uhr

