Die Veröffentlichung der Arbeitsmarkt- und vor allem der Inflationsdaten in Großbritannien am Mittwoch dieser Woche könnte einen großen Einfluss auf den geldpolitischen Lockerungszyklus der Bank of England und das Pfund Sterling haben, meint Chris Turner, FX-Analyst bei ING. GBP/USD könnte unter 1,3000 fallen "Die britischen Zinsen wurden in den letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...