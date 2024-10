Munsbach (www.anleihencheck.de) - Die Zeichen der Europäischen Zentralbank (EZB) sprechen für eine weitere Zinssenkung am 17. Oktober. Auch im Dezember hält Dr. Volker Schmidt, Portfolio Manager bei ETHENEA, einen weiteren Zinsschritt für wahrscheinlich.Die Inflation in der Eurozone sei im September weiter gesunken. Angetrieben von fallenden Energiepreisen sei die Teuerungsrate auf 1,8 Prozent und damit erstmalig wieder unter die Zielmarke von zwei Prozent gefallen. Da die Wirtschaftsaussichten insbesondere im Verarbeitenden Gewerbe schwach seien, hätten die EZB-Ratsmitglieder für Oktober eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte sehr deutlich in Aussicht gestellt. EZB-Chefin Christine Lagarde erkläre, dass sich die Überzeugung der EZB weiter gefestigt habe, das Inflationsziel bald zu erreichen. Dieser Standpunkt würde auch in der kommenden Zinsentscheidung reflektiert werden. ...

