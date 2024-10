Die 41. EU PVSEC 2024 war wieder eine der größten Photovoltaik-Konferenzen der Welt. pv magazine Chefredakteur Michael Fuhs war in Wien vor Ort. Er spricht im Podcast über die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und lässt Experten aus der Forschung und der Industrie mit ihren Einschätzungen zu Wort kommen. Hier geht es zum Podcast: Was Forscher begeistert und was sie frustriert - Eindrücke von der EU PVSEC Worüber stritten und worüber freuten sich die 1800 Teilnehmer der 41. EU PVSEC in Wien? Auf jeden Fall über sehr unterschiedliche Themen. Bei 1100 Präsentationen, Vorträgen und Workshops ...

