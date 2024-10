Die Rekordjagd bei der Deutschen Telekom setzt sich ungebremst fort. Nach dem Kapitalmarkttag in der vergangenen Woche ist die Aktie einmal mehr auf ein neues Mehrjahreshoch geklettert. Am Montag legt der DAX-Titel dank bullisher Studien von Seiten der Analysten erneut zu.So hat JPMorgan das hohe Kursziel von 41 Euro noch einmal bestätigt. Die Telekom habe auf der Investorenveranstaltung alle von ihm erhofften Kurstreiber geliefert, so Analyst Akhil Dattani. Er sieht damit auch nach der starken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...