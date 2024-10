Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US00848K2006 AgEagle Aerial Systems Inc. 14.10.2024 US00848K3095 AgEagle Aerial Systems Inc. 15.10.2024 Tausch 50:1

CA00654D1006 Adastra Holdings Ltd. 14.10.2024 CA00654D2095 Adastra Holdings Ltd. 15.10.2024 Tausch 10:1

