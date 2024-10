© Foto: adobe.stock.com



Brent Öl befindet sich derzeit in einer richtungsweisenden Phase. Die Rallye hat an Schwung verloren. Die Stimmung droht zu kippen. Das hinterlässt auch bei den Aktien der Ölproduzenten Spuren.Preisrallye bei Brent Öl auf dem Prüfstand Kippt die Stimmung bei Brent Öl? Bereits zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung "Brent Öl mit knackigem Preiseinbruch. BP, Shell & Co. mit Schnappatmung" bekam die Rallye einen kräftigen Dämpfer verpasst. Vom damals zu beobachtenden Rücksetzer hat sich Brent Öl noch nicht wieder vollständig erholen können. Immerhin gelang es dem Ölpreis, die wichtige Marke von 75 US-Dollar als Unterstützung zu bestätigen. Zu Wochenbeginn steht einmal mehr das Maßnahmenpaket …