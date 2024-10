Jena - Das Jenaer Optik-Unternehmen Carl Zeiss hat eine Partnerschaft mit Hyundai Mobis geschlossen, in der es um neuartige transparente Displays in den Windschutzscheiben von Autos geht. Sie sollen Fahrinformationen beispielsweise zu Navigation und Geschwindigkeit im unteren Bereich der Windschutzscheibe anzeigen und gleichzeitig eine ungestörte Sicht auf die Strasse bieten, teilte Zeiss in Jena mit. Dadurch soll die Sicherheit verbessert werden. ...

