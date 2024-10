Frankfurt am Main - Der Deutsche Buchpreis geht in diesem Jahr an Martina Hefter. Sie wird für ihr Werk "Hey, guten Morgen, wie geht es dir?" ausgezeichnet, wie die Jury am Montagabend in Frankfurt bekannt gab. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

