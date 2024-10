Die Aktie des Biotechnologieunternehmens Evotec verzeichnete in der jüngsten XETRA-Sitzung einen deutlichen Rückgang. Der Kurs sackte zeitweise um 5,2 Prozent auf 5,35 Euro ab, was den Wert in die Nähe seines 52-Wochen-Tiefs von 5,06 Euro brachte. Trotz dieser negativen Entwicklung konnte das Unternehmen im letzten Quartal einen Umsatzanstieg von knapp 7 Prozent auf 182,12 Millionen Euro verbuchen. Allerdings weitete sich der Verlust je Aktie von 0,08 Euro im Vorjahr auf 0,54 Euro aus.

Analysten sehen Potenzial

Trotz der aktuellen Talfahrt sehen Experten noch Chancen für die Evotec-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 9,76 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial im Vergleich zum derzeitigen Niveau darstellt. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten jedoch mit einem Verlust von 0,809 Euro je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen, die am 6. November 2024 erwartet werden, könnten weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben.

