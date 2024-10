Binjamina - Im Konflikt zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz hat der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu weitere Angriffe gegen Ziele im gesamten Libanon angekündigt.



"Wir werden die Hisbollah weiterhin überall im Libanon - einschließlich Beirut - gnadenlos angreifen", sagte Netanjahu am Montag bei einem Besuch auf dem Stützpunkt in Binjamina im Nordwesten Israels an. "Alles geschieht nach operativen Gesichtspunkten", fügte er hinzu. "Das haben wir in letzter Zeit bewiesen und werden es auch in den kommenden Tagen weiter beweisen."



Am Sonntag waren bei einem Drohnenangriff der Hisbollah auf dem Ausbildungsstützpunkt der israelischen Armee vier Soldaten getötet und mehr als 60 Menschen verletzt worden. Auch am Montag gab es in weiten Teilen Israels wieder Raketenalarm. Die Hisbollah kündigte derweil weitere Angriffe an, die die Miliz als "Vergeltung" für israelische Angriffe bezeichnet. Die Israelis führten unterdessen erneut Luftschläge auf Ziele im Libanon durch.

© 2024 dts Nachrichtenagentur