Die Scout24-Aktie verzeichnete am Montag einen bemerkenswerten Anstieg im XETRA-Handel. Mit einem Plus von 0,9 Prozent auf 79,90 EUR markierte das Papier ein Tageshoch von 80,15 EUR. Dies bringt die Aktie in die Nähe ihres 52-Wochen-Hochs, welches bei 80,15 EUR liegt. Analysten sehen weiteres Potenzial und geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,49 EUR an.

Aktienrückkaufprogramm läuft auf Hochtouren

Parallel zum Kursanstieg setzt Scout24 sein Aktienrückkaufprogramm fort. In der vergangenen Woche wurden insgesamt 25.025 Aktien zurückgekauft, was die Gesamtzahl der seit Ende September erworbenen Aktien auf 64.724 erhöht. Diese Maßnahme wird von Anlegern positiv aufgenommen und unterstreicht das Vertrauen des Unternehmens in die eigene Geschäftsentwicklung. Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 1,23 EUR je Aktie prognostiziert, was eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Scout Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...