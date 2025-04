Während der US-Chipsektor weiter unter Druck steht, konnte Intel am Donnerstag mit einer bemerkenswerten Kursrally auf sich aufmerksam machen. Die Aktie des Halbleiterherstellers schoss im späten Handel um 7,5 Prozent auf 23,62 US-Dollar in die Höhe und avancierte damit zum größten Gewinner im Nasdaq 100. Noch zuvor hatte das Papier zwischenzeitlich rund fünf Prozent an Wert eingebüßt.Auslöser für den plötzlichen Kursanstieg war ein Bericht des Branchendienstes Information. Demnach hat Intel mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...