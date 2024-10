Die Allianz-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen leichten Aufwärtstrend, ungeachtet der allgemeinen Zurückhaltung am Markt. Der Anteilsschein des Versicherungsriesen kletterte um 0,4 Prozent auf 298,40 Euro, wobei im Tagesverlauf sogar ein Höchststand von 298,70 Euro erreicht wurde. Diese Entwicklung ist besonders bemerkenswert, da sie sich vom verhaltenen Gesamtmarkt abhebt und das Interesse der Anleger an dem Münchner Unternehmen unterstreicht.

Aktienrückkaufprogramm in vollem Gange

Parallel zur positiven Kursentwicklung setzt die Allianz ihr angekündigtes Aktienrückkaufprogramm konsequent fort. Allein in der ersten Oktoberwoche erwarb der Konzern über 88.000 eigene Aktien zu einem Durchschnittskurs von knapp unter 293 Euro. Seit Programmstart im August wurden bereits mehr als 1,7 Millionen Aktien zurückgekauft. Diese Maßnahme wird von Marktbeobachtern als vertrauensbildend und kursstützend interpretiert, was die robuste Performance der Allianz-Aktie in einem ansonsten schwankungsanfälligen Marktumfeld erklärt.

