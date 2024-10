Das Direktvermarkter-Forum von HOFdirekt und VSSE geht in diesem Jahr neue Wege. Es findet an beiden Messetagen statt und mitten im Messegeschehen, nämlich am Stand von HOFdirekt in Halle 1, Stand G02. Der erste Messetag, Mittwoch 20. November, steht im Zeichen von "smart shoppen". In lockerer Atmosphäre berichten Praktiker am HOFdirekt-Stand in Halle 1-G02 über ihre...

