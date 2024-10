Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Wachstum und Marktanteilsgewinne - Cicor ist erfolgreich in einem herausfordernden Umfeld



15.10.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Bronschhofen, 15. Oktober 2024 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) hat den Wachstumskurs im 3. Quartal 2024 fortgesetzt. Der Quartalsumsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 26,3% auf CHF 120,4 Millionen (YTD: CHF 351,7 Millionen, Steigerung um 19,4%). Der verbuchte Auftragseingang von CHF 121,1 Millionen entspricht einer Book-to-Bill-Rate von 1,01. Die nahezu ausgeglichene Entwicklung des organischen Umsatzes und die Book-to-Bill Rate im Berichtsquartal zeigen die Stärke von Cicor. Der Fokus auf die drei Kernmärkte sowie die engen Kundenbeziehungen dürften auch zukünftig Wachstumsraten über dem Marktdurchschnitt ermöglichen. Daneben wird Cicor die Konsolidierung des europäischen Marktes durch Akquisitionen weiter vorantreiben. Der stark fragmentierte Markt bietet attraktive Möglichkeiten der Wertgenerierung. Cicor bleibt damit der am schnellsten wachsende und einer der profitabelsten Elektronikhersteller Europas.



Sofern sich die geopolitischen, konjunkturellen und finanziellen Rahmenbedingungen nicht wesentlich verschlechtern, erwartet Cicor für das Gesamtjahr 2024 unverändert ein Umsatzwachstum auf CHF 470 - 510 Millionen und ein Ergebnis auf Stufe EBITDA von CHF 50 - 60 Millionen. Kontakt

Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

CH-9552 Bronschhofen

Media & Investor Relations

Telefon +41 71 913 73 00

E-Mail: media@cicor.com Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 3'300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 19 Standorten bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com .

Ende der Adhoc-Mitteilung