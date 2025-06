Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Cicor schliesst strategische Partnerschaft mit Mercury ab und stärkt Marktführerschaft im europäischen Verteidigungssektor



Medienmitteilung

Bronschhofen, 3. Juni 2025 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) gibt heute den erfolgreichen Abschluss der im April angekündigten strategischen Lieferpartnerschaft mit Mercury Mission Systems International S.A. (Mercury) bekannt

Im Rahmen der Partnerschaft übernimmt Cicor wie vorgesehen den Elektronikproduktionsstandort von Mercury in Plan-les-Ouates (Genf, Schweiz) mit 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mercury und Cicor haben gemeinsam beschlossen, die Produktion innerhalb der nächsten 18 Monate schrittweise an die Cicor Standorte in Newport (UK) und Bronschhofen (Schweiz) zu verlagern.



Mercury hat sich gegenüber Cicor zur Abnahme von Produkten über die nächsten fünf Jahre verpflichtet. Darüber hinaus beabsichtigen beide Parteien, ihre Zusammenarbeit langfristig weiter zu vertiefen, was zusätzliches Umsatzpotenzial in den kommenden Jahren erschliessen dürfte.



Cicor wurde aufgrund ihrer technologischen Kompetenz, breiten Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten sowie der etablierten Präsenz in Europa als bevorzugter Outsourcing-Partner ausgewählt. Zusammen mit der im April 2025 abgeschlossenen Akquisition von insgesamt sieben Eolane-Standorten in Frankreich und Marokko und der angekündigten Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Übernahme von MADES S.A.U. in Spanien, stärkt die Transaktion Cicors strategische Position als führender paneuropäischer Anbieter für missionskritische Elektroniklösungen im Luft-/Raumfahrt und Verteidigungssektor.

