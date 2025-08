Cicor hat die Übernahme von MADES abgeschlossen, die vierte Transaktion im Jahr 2025. Damit erweitert das Unternehmen seinen Umsatz um rund CHF 27 Mio. mit Schwerpunkt im A&D-Bereich und stärkt seine Position in regulierten EMS-Märkten. MADES ist bereits in der jüngst angepassten FY25-Guidance enthalten (CHF 620-650 Mio. Umsatz, CHF 64-72 Mio. EBITDA). Die zur Verfügung stehende Firepower für weitere M&A-Aktivitäten liegt nunmehr bei rund CHF 100 Mio. Die kürzlich verhängten US-Zölle auf Schweizer Exporte dürften aufgrund der geringen US-Exponierung und Ausnahmeregelungen im Healthcare-Bereich keine wesentlichen Auswirkungen haben. Wir passen das Kursziel von CHF 200 auf CHF 207 an, nach der deutlichen Kurserholung in den letzten Tagen stufen wir die Aktie jedoch auf Halten zurück. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/cicor-technologies-ltd





