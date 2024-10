EUR/USD wird in der dritten Woche in Folge gegenüber dem Greenback fallen - Zu Beginn der neuen Handelswoche erreichten die Fasern neue Tiefststände, da das Vertrauen in den Euro schwindet - Die EZB wird diese Woche die Zinsen um weitere 25 Basispunkte senken - EUR/USD erreichte am Montag ein neues Zehn-Wochen-Tief und begann die neue Handelswoche ...

